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Убийство Захарченко: в России сделали громкое заявление, кто на самом деле был целью киллеров

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Убийство Захарченко в Донецке: целью мог быть "Ташкент"
Убийство Захарченко в Донецке: целью мог быть "Ташкент" / Фото из открытых источников

31 августа в оккупированном Донецке в результате взрыва был убит главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Вместе с ним был ранен так называемый "министр доходов" оккупантов Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".

Вечером в пятницу появилась информация, что в результате взрыва в кафе "Сепар" был ранен "министр финансов" так называемой "ДНР" Александр Тимофеев с позывным "Ташкент".

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Позже росСМИ распространили информацию, что "Ташкент" в результате взрыва погиб, но впоследствии представители оккупационной администрации опровергли его гибель.

По последним данным, в результате взрыва возле кафе "Сепар" в Донецке вечером, 31 августа, два человека погибли, а 11 – получили ранения.

Российские пособники оккупантов на Донбассе утверждают, что целью организаторов этого взрыва в Донецке мог быть не главный главарь Захарченко, а именно "министр" Тимофеев.

В частности, такое предположение высказал координатор российского проекта "Доброволец.орг" Михаил Полинков, который вербует наемников воевать на стороне оккупантов на Донбассе, пишет "Коммерсант".

Но Захарченко не знал всего, что знал "Ташкент" (так называемый "министр доходов и сборов" "ДНР" Александр Тимофеев, – ред.). Не знал нюансов: какие деньги через кого проходят. И эти деньги были не только из России – "Ташкент" занимался в том числе и бизнесом с Украиной,
– утверждает Полинков.

 

 

Теги: Новости Украины Убийство Захарченко Украина – Россия Новости Донецка Новости России
Источник: 24 Канал
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