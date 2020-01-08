В Boeing отреагировали на авиакатастрофу самолета МАУ в Иране
Компания Boeing отреагировала на авиакатастрофу самолета МАУ, который разбился сразу после взлета вблизи столицы Ирана Тегерана.
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В компании заявили, что они следят за ситуацией.
"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", – говорится в сообщении комании в твиттере.
Важный момент: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета
Что известно об авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране
Напомним, утром 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в Иране неподалеку от аэропорта имама Хомейни. Boeing 737 разбился вскоре после взлета.
Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь". По предварительным данным, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Предварительная причина трагедии – технические неполадки.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.
Катастрофа произошла буквально через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.