В Boeing отреагировали на авиакатастрофу самолета МАУ в Иране

Компания Boeing отреагировала на авиакатастрофу самолета МАУ, который разбился сразу после взлета вблизи столицы Ирана Тегерана.

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В компании заявили, что они следят за ситуацией.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", – говорится в сообщении комании в твиттере.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information. — The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020

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Что известно об авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране

Напомним, утром 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в Иране неподалеку от аэропорта имама Хомейни. Boeing 737 разбился вскоре после взлета.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь". По предварительным данным, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Предварительная причина трагедии – технические неполадки.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.

Катастрофа произошла буквально через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.