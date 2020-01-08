У Boeing відреагували на авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

Компанія Boeing відреагувала на авіакатастрофу літака МАУ, який розбився одразу після зльоту поблизу столиці Ірану Тегерану.

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У компанії заявили, що вони слідкують за ситуацією.

"Ми стежимо за новинами з Ірану і займаємося збором інформації", – йдеться в повідомленні команії в твіттері.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information. — The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020

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Що відомо про авіакатастрофу пасажирського літака МАУ в Ірані

Нагадаємо, вранці 8 січня літак української авіакомпанії МАУ розбився в Ірані неподалік від аеропорту імама Хомейні. Boeing 737 розбився невдовзі після зльоту.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". За попередніми даними, на борту знаходилися 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Попередня причина трагедії – технічні несправності.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

Катастрофа сталася буквально за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.