В Boeing скрывали ответственность за авиакатастрофу в Амстердаме: детали

Компания Boeing замалчивала факт частичной ответственности за авиакатастрофу в Амстердаме, которая произошла в 2009 году. Нидерландские следователи в отчете указали, что виновными в трагедии были в основном пилоты. На самом же деле неполадки были и в самом самолете.

Новые детали касательно масштабной катастрофы сообщает The New York Times.

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Одной из причин катастрофы стали неполадки в работе датчика для определения высоты,

– говорится в сообщении.

Из-за них лайнер слишком снизил скорость перед запланированной посадкой. Вероятно, сотрудники Boeing недооценили риски, связанные с неправильной работой указанного датчика. Поэтому не проинформировали пилотов, как именно нужно действовать в такой ситуации.

Нидерландские следователи в итоговом отчете указали, что ответственность за произошедшее в основном несли пилоты. К такому выводу их подтолкнули представители Boeing и американских ведомств, ответственных за безопасность на транспорте. Они убедили следователей в Нидерландах не привлекать внимание к этим фактам.

Важно! Американская корпорация Boeing обнаружила новую проблему в программном обеспечении для самолетов 737 MAX. Нарушена функция мониторинга программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

Что известно об авиакатастрофе близ Амстердама?

Произошла в феврале 2009 года. Тогда самолет Boeing 737 компании Turkish Airlines упал недалеко от Амстердама. Погибли девять человек, более 80 получили травмы.