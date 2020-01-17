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      В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новую проблему: в чем суть

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      В самолетах Boeing 737 обнаружили новую проблему / interfax.com.ua

      Американская корпорация Boeing обнаружила новую проблему в программном обеспечении для самолетов 737 MAX. Нарушена функция мониторинга программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

      Проблему обнаружили во время технического осмотра предложенного обновления к Boeing 737 MAX, проведенного в США, сообщает CNBC

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      Мы делаем необходимые обновления. Стало известно, что проблема касается функции мониторинга программного обеспечения, которая подтверждает, что системные мониторы работают должным образом,
      – заявили в компании.

      Также в результате проверки выявили, что один из мониторов не был правильно инициирован.

      Что известно о прекращении использования Boeing 737 MAX

      • Эксплуатацию лайнеров прекратили после 2 падений самолетов этой модели. Так, в октябре 2018 года Boeing 737 МАХ 8 разбился в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии унесло жизни 157 человек.
      • Как впоследствии оказалось, Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX больше, чем за год до первой катастрофы. Компании было известно о сбоях в системе оповещения пилотов о неисправностях датчиков угла атаки. Система в самолетах этой модели не работала так, как на предыдущих.
      • Корпорация Boeing опубликовала переписку 2 работников, в котором они раскритиковали самолет 737 MAX и компьютерную систему управления им. Один из работников написал, что этот самолет "разработан клоунами, находящимися под наблюдением обезьян". Переписка датируется еще 2017 годом.

      Украинский самолет МАУ, который разбился в Иране, – Boeing 737-800 NG.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: авиация Новости США
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