В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новую проблему: в чем суть

Американская корпорация Boeing обнаружила новую проблему в программном обеспечении для самолетов 737 MAX. Нарушена функция мониторинга программного обеспечения, которая проверяет правильность работы некоторых системных мониторов.

Проблему обнаружили во время технического осмотра предложенного обновления к Boeing 737 MAX, проведенного в США, сообщает CNBC.

Обратите внимание: Из двигателя летели искры: в США экстренно сел пассажирский самолет – видео

Мы делаем необходимые обновления. Стало известно, что проблема касается функции мониторинга программного обеспечения, которая подтверждает, что системные мониторы работают должным образом,

– заявили в компании.

Также в результате проверки выявили, что один из мониторов не был правильно инициирован.

Что известно о прекращении использования Boeing 737 MAX

Эксплуатацию лайнеров прекратили после 2 падений самолетов этой модели. Так, в октябре 2018 года Boeing 737 МАХ 8 разбился в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии унесло жизни 157 человек.

Как впоследствии оказалось, Boeing знала о проблемах с лайнером 737 MAX больше, чем за год до первой катастрофы. Компании было известно о сбоях в системе оповещения пилотов о неисправностях датчиков угла атаки. Система в самолетах этой модели не работала так, как на предыдущих.

Корпорация Boeing опубликовала переписку 2 работников, в котором они раскритиковали самолет 737 MAX и компьютерную систему управления им. Один из работников написал, что этот самолет "разработан клоунами, находящимися под наблюдением обезьян". Переписка датируется еще 2017 годом.

Украинский самолет МАУ, который разбился в Иране, – Boeing 737-800 NG.