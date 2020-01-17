У літаках Boeing 737 MAX виявили нову проблему: у чому суть

Американська корпорація Boeing виявила нову проблему в програмному забезпеченні для літаків 737 MAX. Порушена функція моніторингу програмного забезпечення, яка перевіряє правильність роботи деяких системних моніторів.

Проблему виявили під час технічного огляду запропонованого оновлення до Boeing 737 MAX, проведеного у США, повідомляє CNBC.

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Ми робимо необхідні оновлення. Стало відомо, що проблема стосується функції моніторингу програмного забезпечення, яка підтверджує, що системні монітори працюють належним чином,

– заявили в компанії.

Також у результаті перевірки виявили, що один із моніторів не був правильно ініційований.

Що відомо про припинення використання Boeing 737 MAX

Експлуатацію лайнерів припинили після 2 падінь літаків цієї моделі. Так, у жовтні 2018 року Boeing 737 MАХ 8 розбився в Індонезії. Тоді загинули 189 людей. У березні 2019 року катастрофа літака Boeing 737 MAX в Ефіопії забрала життя 157 людей.

Як згодом виявилося, Boeing знала про проблеми з лайнером 737 MAX більше, ніж за рік до першої катастрофи. Компанії було відомо про збої в системі оповіщення пілотів про несправності датчиків кута атаки. Система у літаках цієї моделі не працювала так, як на попередніх.

Корпорація Boeing опублікувала листування 2 працівників, у якому вони розкритикували літак 737 MAX і комп'ютерну систему управління ним. Один з працівників написав, що цей літак "розроблений клоунами, які перебувають під наглядом мавп". Листування датується ще 2017 роком.

Український літак МАУ, який розбився в Ірані, був Boeing 737-800 NG.