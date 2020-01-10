Літак Boeing 737 MAX був спроектований клоунами, – листування працівників компанії

Корпорація Boeing опублікувала листування 2 працівників, у якому вони розкритикували літак 737 MAX і комп'ютерну систему управління ним. Зауважимо, що український літак МАУ, який розбився в Ірані, був Boeing 737-800 NG.

Електронне листування працівників Boeing датоване ще березнем 2017 року. Вони обговорювали в месенджері проблеми з комп'ютерною системою, що керує 737 MAX. Так, один з працівників написав, що цей літак "розроблений клоунами, які перебувають під наглядом мавп", пише Bloomberg.

Усе головне: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

Ще 1 повідомлення ще 2015 року свідчить про те, що компанія Boeing вдавалася до лобістських методів при появі вимог з боку регуляторів. У листуванні працівник компанії припустив, що регулювальні органи захочуть розробити тренажер з певним типом сповіщень у кабіні пілота. І Boeing начебто планує цьому протистояти.

"Ймовірно, нам потрібна підтримка на найвищому рівні, коли настане час для остаточних переговорів", – писав у листуванні працівник компанії.

З листування також стало відомо, що компанія намагалась уникнути дорогого процесу навчання пілотів на тренажерах 737 MAX.

У повідомленні за 2018 рік працівник Boeing запитує у своїх колег, чи посадили б вони свою сім'ю на літак 737 MAX. Обоє співрозмовників відповіли негативно.

Boeing скерувала копію листування, а це понад 100 сторінок, у профільні комітети сенату Конгресу і Федеральне авіаційне управління США. У компанії повідомлення працівників назвали "абсолютно неприйнятними" і вибачилися перед своїми клієнтами за "провокаційні заяви".

Зауважимо, що використання лайнерів Boeing 737 MAX припинили після 2 падінь літаків цієї моделі. Так, у жовтні 2018 року Boeing 737 MАХ 8 розбився в Індонезії. Тоді загинули 189 людей. У березні 2019 року катастрофа літака Boeing 737 MAX в Ефіопії забрала життя 157 людей.

Читайте також: Літак МАУ в Ірані ймовірно збила ракета: Bellingcat підтвердив геолокацію відео – фотодокази

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану зранку 8 січня через 8 хвилин після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. Авіасудно прямувало з Тегерану до Борисполя.

Усі 176 людей на борту загинули: це 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 українців: весь екіпаж і 2 пасажирів.

Після катастрофи польоти до Ірану призупинили чимало авіакомпаній зі всього світу.

На місце аварії оперативно вирушили українські фахівці для розслідування причин катастрофи та щоб повернути тіла загиблих українців додому.



Мапа катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Які причини катастрофи українського літака

В аеропорту Імама попередньою причиною авіакатастрофи назвали займання двигуна .

. У попередньому звіті іранської організації цивільної авіації повідомили, що літак загорівся через технічні проблеми . Пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі та невдовзі впав і вибухнув через велику кількість пального.

. Пілоти намагалися повернутися в аеропорт, але літак загорівся в повітрі та невдовзі впав і вибухнув через велику кількість пального. Версія несправності двигунів поки не підтверджується , повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

, повідомив український журналіст Юрій Бутусов. В авіакомпанії МАУ заперечують помилку екіпажу літака .

. Вибух міг трапитися у середині самого літака, вважає австралійський авіаексперт Джефрі Томас.

Пілот літака від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером. Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу.

Авіакатастрофу міг спричинити удар ракетою , запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. За даними американських ЗМІ, літак ненавмисне знищила іранська протиповітряна оборона. Організація цивільної авіації Ірану ці версії категорично заперечила.

, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва. Начебто залишки такої ракети знайшли на місці трагедії. За даними американських ЗМІ, літак ненавмисне знищила іранська протиповітряна оборона. Організація цивільної авіації Ірану ці версії категорично заперечила. Прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак насправді збила іранська ракета. На це ж натякнув президент США Дональд Трамп, а потім про це ж говорив британський прем'єр Борис Джонсон.

На це ж натякнув президент США Дональд Трамп, а потім про це ж говорив британський прем'єр Борис Джонсон. Слідчі не виключають, що літак розбився після влучання у нього ракети , проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський.

, проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу, повідомив президент Володимир Зеленський. З'явилось відео катастрофи літака, справжність якого підтвердило імените американське видання The New York Times. Розслідувачі з Bellingcat встановили геолокацію ролика.

Дивіться відео катастрофи літака МАУ, підтверджене журналістами:



Головні версії причин катастрофи літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу