Самолет Boeing 737 MAX был спроектирован клоунами, – переписка работников компании

Корпорация Boeing опубликовала переписку 2 работников, в которой они раскритиковали самолет 737 MAX и компьютерную систему управления им. Заметим, что украинский самолет МАУ, который разбился в Иране, был Boeing 737-800 NG.

Электронная переписка работников Boeing датирована еще мартом 2017 года. Они обсуждали в мессенджере проблемы с компьютерной системой, управляющей 737 MAX. Так, один из работников написал, что этот самолет "разработан клоунами, находящимися под присмотром обезьян", пишет Bloomberg.

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Еще 1 сообщение еще в 2015 году свидетельствует о том, что компания Boeing прибегала к лоббистским методам при появлении требований со стороны регуляторов. В переписке сотрудник компании предположил, что регулирующие органы захотят разработать тренажер с определенным типом уведомлений в кабине пилота. И Boeing вроде бы планирует этому противостоять.

"Вероятно, нам нужна поддержка на самом высоком уровне, когда наступит время для окончательных переговоров", – писал в переписке сотрудник компании.

Из переписки также стало известно, что компания пыталась избежать дорогостоящего процесса обучения пилотов на тренажерах 737 MAX.

В сообщении за 2018 год работник Boeing спрашивает у своих коллег, посадили ли бы они свою семью на самолет 737 MAX. Оба собеседников ответили отрицательно.

Boeing направила копию переписки, а это более 100 страниц, в профильные комитеты сената Конгресса и Федеральное авиационное управление США. У компании уведомление работников назвали "абсолютно неприемлемыми" и извинились перед своими клиентами за "провокационные заявления".

Заметим, что использование лайнеров Boeing 737 MAX прекратили после 2 падений самолетов этой модели. Так, в октябре 2018 года Boeing 737 МАХ 8 разбился в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии унесло жизни 157 человек.

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Что известно о крушении самолета МАУ в Иране

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета из аэропорта Имама Хомейни. Аппарат следовал из Тегерана в Борисполь.

Все 176 человек на борту погибли: это 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинцев: весь экипаж и 2 пассажиров.

После катастрофы полеты в Иран приостановили немало авиакомпаний со всего мира.

На место аварии оперативно отправились украинские специалисты для расследования причин катастрофы и чтобы вернуть тела погибших украинцев домой.



Карта катастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Каковы причины катастрофы украинского самолета

В аэропорту Имама предварительной причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя.

В предыдущем отчете иранской организации гражданской авиации сообщили, что самолет загорелся из-за технических проблем . Пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе и вскоре упал и взорвался из-за большого количества топлива.

. Пилоты пытались вернуться в аэропорт, но самолет загорелся в воздухе и вскоре упал и взорвался из-за большого количества топлива. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается , сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. В авиакомпании МАУ отрицают ошибку экипажа самолета.

Взрыв мог случиться в середине самого самолета, считает австролийский авиаэксперт Джефри Томас.

Пилот самолета от начала полета не имел связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.

Авиакатастрофу мог вызвать удар ракетой , запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Вроде бы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. По данным американских СМИ, самолет ненамеренно уничтожила иранская противовоздушная оборона. Организация гражданской авиации Ирана эти версии категорически отрицает.

, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. Вроде бы остатки такой ракеты нашли на месте трагедии. По данным американских СМИ, самолет ненамеренно уничтожила иранская противовоздушная оборона. Организация гражданской авиации Ирана эти версии категорически отрицает. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет на самом деле сбила иранская ракета . На это же намекнул президент США Дональд Трамп, а потом об этом же говорил британский премьер Борис Джонсон.

. На это же намекнул президент США Дональд Трамп, а потом об этом же говорил британский премьер Борис Джонсон. Следователи не исключают, что самолет разбился после попадания в него ракеты , однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский.

, однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада, сообщил президент Владимир Зеленский. Появилось видео катастрофы самолета, подлинность которого подтвердило именитое американское издание The New York Times. Расследователи из Bellingcat установили геолокацию ролика.

Смотрите видео катастрофы самолета МАУ, подтверждено журналистами:



Главные версии причин катастрофы самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала