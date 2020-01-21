У Boeing приховували відповідальність за авіакатастрофу в Амстердамі: деталі

Компанія Boeing замовчувала факт часткової відповідальності за авіакатастрофу в Амстердамі, що сталася в 2009 році. Нідерландські слідчі у звіті вказали, що винними в трагедії здебільшого були пілоти. Насправді ж неполадки були й у самому літаку.

Нові деталі щодо масштабної катастрофи повідомляє The New York Times.

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Однією з причин катастрофи були неполадки в роботі датчика для визначення висоти,

– йдеться в повідомленні.

Через них лайнер занадто знизив швидкість перед запланованою посадкою. Ймовірно, співробітники Boeing недооцінили ризики, пов'язані з неправильною роботою вказаного датчика. Тому не поінформували пілотів, як саме потрібно діяти в такій ситуації.

Нідерландські слідчі в підсумковому звіті вказали, що відповідальність за подію здебільшого несли пілоти. До такого висновку їх підштовхнули представники Boeing та американських відомств, відповідальних за безпеку на транспорті. Вони переконали слідчих в Нідерландах не привертати увагу до цих фактів.

Важливо! Американська корпорація Boeing виявила нову проблему в програмному забезпеченні для літаків 737 MAX. Порушена функція моніторингу програмного забезпечення, яка перевіряє правильність роботи деяких системних моніторів.

Що відомо про авіакатастрофу поблизу Амстердама? Сталася у лютому 2009 року. Тоді літак Boeing 737 компанії Turkish Airlines впав недалеко від Амстердама. Загинули дев'ять людей, понад 80 отримали травми.