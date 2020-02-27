11:37
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, 26 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      В Британии полицейские испекли блины с лицом подозреваемых: фото

      - Читати новину українською
      Млинці з обличчям підозрюваних у злочинах / news.sky.com

      В Великобритании полицейские испекли блины с лицами нескольких подозреваемых в преступлениях. Копы считают, что таким образом найти злоумышленников будет проще.

      Фото унікальних млинців поліція британського графства Суррей розмістила у твіттер, повідомляє Sky News.

      Було й таке: У Британії 102-річний пенсіонер самотужки дав відсіч грабіжнику: фото

      Спершу поліцейські написали, що ідея з млинцями – це колаборація з художником Філіпом де Паном. Згодом з’ясувалось, що ніякого художника не існує. Портрети талановиті копи намалювали самі.

      Фотопорівняння обличчя підозрюваного у злочинах на млинці/ Фото Sky News

      Звичайно, є ті, хто критикує нашу ідею зобразити обличчя на млинцях, однак правда в тому, що цей пост побачить більше людей, ніж звичайне оголошення,
      – розповіли поліцейські.

      млинці з обличчям поліція злочини
      Ще один витвір мистецтва від поліцейських/ Фото Sky News

      Це цікаво: У Британії вперше в історії жінка стала парашутистом-десантником: фото

      Порывы ветра и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Полиция Курьезные новости Великобритания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:00 Моя главная цель – олимпийское золото, – Мария Стадник
      Софія Кулай
      сегодня , 08:40 Назначение нового-старого Тигипко премьером: провал новой власти?
      Артем Овдієнко
      26 февраля , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      17 февраля , 15:37 Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
      Марія Бондар
      сегодня , 08:01 Главные новости 26 февраля: Тигипко может стать премьером, День сопротивления оккупации Крыма
      Ірина Кошанська
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук