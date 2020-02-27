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      У Британії поліцейські спекли млинці з обличчям підозрюваних: фото

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      Млинці з обличчям підозрюваних у злочинах / news.sky.com

      У Великій Британії поліцейські спекли млинці з обличчями кількох підозрюваних у злочинах. Копи вважають, що у такий спосіб знайти зловмисників буде простіше.

      Фото унікальних млинців поліція британського графства Суррей розмістила у твіттер, повідомляє Sky News.

      Було й таке: У Британії 102-річний пенсіонер самотужки дав відсіч грабіжнику: фото

      Спершу поліцейські написали, що ідея з млинцями – це колаборація з художником Філіпом де Паном. Згодом з’ясувалось, що ніякого художника не існує. Портрети талановиті копи намалювали самі.

      Фотопорівняння обличчя підозрюваного у злочинах на млинці/ Фото Sky News

      Звичайно, є ті, хто критикує нашу ідею зобразити обличчя на млинцях, однак правда в тому, що цей пост побачить більше людей, ніж звичайне оголошення,
      – розповіли поліцейські.

      млинці з обличчям поліція злочини
      Ще один витвір мистецтва від поліцейських/ Фото Sky News

      Це цікаво: У Британії вперше в історії жінка стала парашутистом-десантником: фото

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      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Поліція Курйозні новини Велика Британія
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