У Британії поліцейські спекли млинці з обличчям підозрюваних: фото

У Великій Британії поліцейські спекли млинці з обличчями кількох підозрюваних у злочинах. Копи вважають, що у такий спосіб знайти зловмисників буде простіше.

Фото унікальних млинців поліція британського графства Суррей розмістила у твіттер, повідомляє Sky News.

Було й таке: У Британії 102-річний пенсіонер самотужки дав відсіч грабіжнику: фото

Спершу поліцейські написали, що ідея з млинцями – це колаборація з художником Філіпом де Паном. Згодом з’ясувалось, що ніякого художника не існує. Портрети талановиті копи намалювали самі.

Фотопорівняння обличчя підозрюваного у злочинах на млинці/ Фото Sky News

Звичайно, є ті, хто критикує нашу ідею зобразити обличчя на млинцях, однак правда в тому, що цей пост побачить більше людей, ніж звичайне оголошення,

– розповіли поліцейські.



Ще один витвір мистецтва від поліцейських/ Фото Sky News

Це цікаво: У Британії вперше в історії жінка стала парашутистом-десантником: фото