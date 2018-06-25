В центре Киева подземные переходы оборудуют лифтами для людей с инвалидностью

В Киеве до 2020 года планируют оборудовать подземные переходы на Майдане Независимости

О таких планах сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В ведомстве отмечают, что в течение 2018-2019 годов в планах реконструкция подземного перехода на Майдане Независимости. Дальше там предполагается установка четырех лифтов для пользования лицами с инвалидностью.

В течение указанного периода КК "Киевавтодор", который определен заказчиком работ, должен получить исходные данные для проектирования, определить генеральную проектную и подрядную организации для выполнения работ, получить и утвердить экспертизу, а также проконтролировать выполнение работ,

– говорится в сообщении.

Бюджет проекта реконструкции подземных переходов и установка лифтов – 20 миллионов гривен. Средства будут поступать из программы социального и экономического развития Киева на 2018-2020 годы.

"Мы должны заботиться о людях, которые ограничены в возможности передвижения. Всем без исключения должно быть комфортно в городе, и задача власти – создать для этого условия", – подчеркнул заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Отмечается, что соответствующее распоряжение КГГА уже подписано и по состоянию на начало года на проведение работ израсходовано 80,9 тысяч гривен.