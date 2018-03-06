В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль: детали

В центре оккупированного Донецка в понедельник, 5 марта, вечером взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек.

Об этом информируют "РИА Новости" со ссылкой на источники в силовых структурах самопровозглашенной ДНР".

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Из-за взрыва пострадал еще один человек, его доставили в больницу. Взрыв прогремел на улице Артема. В результате взрыва повредилось авто Daewoo Matiz, в нем выбиты стекла, повреждены двери возле сиденья водителя. Возле транспорта лежало тело погибшего.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва.



Взрыв в центре Донецка

К слову, террористы сорвали перемирие в первые же часы его объявления, но сегодня воцарилась относительная тишина. Украинские армейцы в честность врага не верят и готовятся отражать атаки. Кроме того, тишину используют для оборудования фортификации.