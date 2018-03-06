В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль: детали
В центре оккупированного Донецка в понедельник, 5 марта, вечером взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек.
Об этом информируют "РИА Новости" со ссылкой на источники в силовых структурах самопровозглашенной ДНР".
Читайте также: Информатора боевиков бросили за решетку на 8 лет
Из-за взрыва пострадал еще один человек, его доставили в больницу. Взрыв прогремел на улице Артема. В результате взрыва повредилось авто Daewoo Matiz, в нем выбиты стекла, повреждены двери возле сиденья водителя. Возле транспорта лежало тело погибшего.
Пока неизвестно, что стало причиной взрыва.
Взрыв в центре Донецка
К слову, террористы сорвали перемирие в первые же часы его объявления, но сегодня воцарилась относительная тишина. Украинские армейцы в честность врага не верят и готовятся отражать атаки. Кроме того, тишину используют для оборудования фортификации.