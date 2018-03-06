В центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль: деталі

У центрі окупованого Донецька у понеділок, 5 березня, ввечері вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це інформують "РИА Новости" із посиланням на джерела в "силових структурах самопроголошеної ДНР".

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Через вибух постраждала ще одна людина, її доставили до лікарні. Вибух пролунав на вулиці Артема. Внаслідок вибуху пошкодилося авто Daewoo Matiz, у ньому вибите скло, пошкоджені двері біля сидіння водія. Біля транспорту лежало тіло загиблого.



Наразі невідомо, що стало причиною вибуху.



Вибух у центрі Донецька

До слова, терористи зірвали перемир'я в перші ж години його оголошення, але сьогодні запанувала відносна тиша. Українські армійці у чесність ворога не вірять й готуються відбивати атаки. Окрім того, тишу використовують для обладнання фортифікації.