В чем важность подписанного соглашения между Порошенко и Вселенским патриархом

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое подписали в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей 3 ноября, предусматривает, в частности, создание представительства Вселенского Патриархата в киевской Андреевской церкви для налаживания постоянной коммуникации.

Об этом заявил директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Ростислав Павленко в своем Facebook.

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По его словам, 3 ноября стало одним из ключевых дней в истории независимой Православной Церкви, которая предстает в Украине.

"Президент Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали соглашение о том, что в Украине появляется Автокефальная Православная Церковь, ее Предстоятелю предоставляется Томос. Государство Украина в рамках законодательства, а Вселенский Патриархат – каноническими средствами способствуют ее конституювированию, прежде всего – ее связям с Вселенским Православием", – отметил Павленко.

Экс-заместитель главы Администрации президента также пояснил, что для налаживания постоянной коммуникации и сотрудничества в Киеве создается Представительство Вселенского Патриархата. По его словам, это и есть то Ставропигиальное Представительство, создание которого предусмотрено в Решении Синода от 11 октября. Оно будет размещено в Андреевской церкви, которую Вселенскому Патриархату передали в пользование.

Сделан еще один шаг к получению Томоса,

– подчеркнул Павленко.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



3 ноября, в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем в рамках официального визита главы государства в Турцию. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Что такое Томос?Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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