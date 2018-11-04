У чому важливість підписаної угоди між Порошенком та Вселенським патріархом

Угода про співпрацю і взаємодію, яку підписали в Стамбулі Президент України Петро Порошенко і Вселенський Патріарх Варфоломій 3 листопада, передбачає, зокрема, створення представництва Вселенського Патріархату в київській Андріївській церкві для налагодження постійної комунікації.

Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Ростислав Павленко у своєму Facebook.

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За його словами, 3 листопада стало одним з ключових днів в історії незалежної Православної Церкви, яка постає в Україні.

"Президент Порошенко і Вселенський Патріарх Варфоломій підписали угоду про те, що в Україні постає Автокефальна Православна Церква, її Предстоятелю надається Томос. Держава Україна в межах законодавства, а Вселенський Патріархат – канонічними засобами сприяють її конституюванню, насамперед – її зв'язкам із Вселенським Православ'ям", – зазначив Павленко.

Екс-заступник глави Адміністрації президента також пояснив, що для налагодження постійної комунікації і співпраці у Києві створюється Представництво Вселенського Патріархату. За його словами, це і є те Ставропігійне Представництво, створення якого передбачене у Рішенні Синоду від 11 жовтня. Воно буде розміщене в Андріївській церкві, яку Вселенському Патріархату передали в користування.

Зроблено ще один крок до отримання Томоса,

– наголосив Павленко.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



3 листопада, у Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм в межах офіційного візиту глави держави до Туреччини. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом.

Що таке Томос? Унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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