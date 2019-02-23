В Чернигове пытались подкупить избирателей, чтобы они голосовали за Порошенко: видео

В соцсети обнародовали видео, на котором люди рассказали, что их голоса купили за 500 гривен. Они должны были проголосовать на выборах за Петра Порошенко.

Говорят, все происходило в Чернигове в штабе соратника президента Сергея Березенко.

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Сначала просто формировали списки желающих. Люди сами приходили в штаб, ставили подпись и обещали отдать свой голос на выборах.

Правда, по информации наших журналистов, видео сняли как минимум две недели назад, а распространили – только сейчас.

Попытка подкупа избирателей в Чернигове: видео

Как будут проходить выборы президента Украины?

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их перечень станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он пройдет 21 апреля.