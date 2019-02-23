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      В Чернигове пытались подкупить избирателей, чтобы они голосовали за Порошенко: видео

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      В Чернигове пытались подкупить избирателей, чтобы они голосовали за Порошенко
      В Чернигове пытались подкупить избирателей, чтобы они голосовали за Порошенко / АСС

      В соцсети обнародовали видео, на котором люди рассказали, что их голоса купили за 500 гривен. Они должны были проголосовать на выборах за Петра Порошенко.

      Говорят, все происходило в Чернигове в штабе соратника президента Сергея Березенко.

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      Сначала просто формировали списки желающих. Люди сами приходили в штаб, ставили подпись и обещали отдать свой голос на выборах.

      Правда, по информации наших журналистов, видео сняли как минимум две недели назад, а распространили – только сейчас.

      Попытка подкупа избирателей в Чернигове: видео

      Как будут проходить выборы президента Украины?
      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их перечень станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он пройдет 21 апреля.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Блок Петра Порошенко Петр Порошенко Новости Чернигова
      Источник: 24 канал
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