Ющенко рассказал, за какого кандидата в президенты проголосует на выборах

Третий Президент Украины Виктор Ющенко готов проголосовать за того кандидата на главный пост в стране, который сможет ответить на 5 главных вопросов.

При этом Ющенко ушел от прямого ответа на вопрос о том, кто может быть лучшим президентом – Петр Порошенко или Тимошенко.

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Лучший президент – тот, кто может дать ответ на 5 главных вопросов, которые в Украине стоят на повестке дня, сказал Ющенко в интервью "Радио Свобода". Это – война, политика безопасности, как принести стране гарантию ее вечного существования, политика национального восстановления и национального становления Украины и экономический план для государства.

В вопросе безопасности Ющенко имеет в виду курс Украины в НАТО.

"Вы видите, к чему внеблоковость привела?.. И мне очень интересно, кто тот лидер, который без ошибки может написать слово НАТО. Кроме президента Порошенко, я бы, возможно, еще одного-двух назвал. Но все остальные почему-то бросились к теме мира. И никто не положил на стол, как же этот ваш план мира выглядит", – сказал третий президент Украины.

По вопросу национального восстановления и становления государства, Ющенко уточнил, что имеет в виду то, что 45 миллионов украинцев шаг за шагом через национальное осознание должны стать одной семьей.

Нации начинается с 6-7 базовых вещей. На первом месте стоит язык. Это тот базовый социальный клей, который 45 миллионов может склеить в семью,

– убежден политик.