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      Ющенко рассказал, за какого кандидата в президенты проголосует на выборах

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      Ющенко рассказал, за какого кандидата в президенты проголосует на выборах
      Ющенко рассказал, за какого кандидата в президенты проголосует на выборах / Фото из открытых источников

      Третий Президент Украины Виктор Ющенко готов проголосовать за того кандидата на главный пост в стране, который сможет ответить на 5 главных вопросов.

      При этом Ющенко ушел от прямого ответа на вопрос о том, кто может быть лучшим президентом – Петр Порошенко или Тимошенко.

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      Лучший президент тот, кто может дать ответ на 5 главных вопросов, которые в Украине стоят на повестке дня, сказал Ющенко в интервью "Радио Свобода". Это – война, политика безопасности, как принести стране гарантию ее вечного существования, политика национального восстановления и национального становления Украины и экономический план для государства.

      В вопросе безопасности Ющенко имеет в виду курс Украины в НАТО.

      "Вы видите, к чему внеблоковость привела?.. И мне очень интересно, кто тот лидер, который без ошибки может написать слово НАТО. Кроме президента Порошенко, я бы, возможно, еще одного-двух назвал. Но все остальные почему-то бросились к теме мира. И никто не положил на стол, как же этот ваш план мира выглядит", – сказал третий президент Украины.

      По вопросу национального восстановления и становления государства, Ющенко уточнил, что имеет в виду то, что 45 миллионов украинцев шаг за шагом через национальное осознание должны стать одной семьей.

      Нации начинается с 6-7 базовых вещей. На первом месте стоит язык. Это тот базовый социальный клей, который 45 миллионов может склеить в семью,
      – убежден политик.

      коли вибори президента України

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 НАТО Президент Украины Виктор Ющенко
      Источник: 24 Канал
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