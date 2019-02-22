Ющенко розповів, за якого кандидата у президенти проголосує на виборах
Третій Президент України Віктор Ющенко готовий проголосувати за того кандидата на головну посаду в країні, який зможе дати відповіді на 5 головних запитань.
При цьому Ющенко уникнув прямої відповіді на питання про те, хто може бути найкращим президентом – Петро Порошенко чи Юлія Тимошенко.
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Найкращий президент – той, хто може дати відповідь на 5 головних питань, які в Україні стоять на порядку денному, сказав Ющенко в інтерв’ю "Радіо Свобода". Це – війна, безпекова політика, як принести країні гарантію її вічного існування, політика національного відновлення і національного становлення України та економічний план для держави.
У питанні безпеки Ющенко має на увазі курс України в НАТО.
"Ви бачите, до чого позаблоковість привела?... І мені дуже цікаво, хто той лідер, який без помилки може написати слово НАТО. Крім президента Порошенка, я б, можливо, ще одного-двох назвав би. Але всі решта чомусь кинулися до теми миру. І ніхто не поклав на стіл, як же цей ваш план миру виглядає", – сказав третій президент України.
Щодо питання національного відновлення і становлення держави, Ющенко уточнив, що має на увазі те, що 45 мільйонів українців крок за кроком через національне усвідомлення повинні стати однією сім’єю.
Нації починаються з 6-7 базових речей. На першому місці стоїть мова. Це той базовий соціальний клей, який 45 мільйонів може склеїти в сім’ю,
– переконаний політик.