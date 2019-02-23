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      У Чернігові намагалися підкупити виборців, щоб вони голосували за Порошенка: відео

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      У Чернігові намагалися підкупити виборців голосувати за Порошенка
      У Чернігові намагалися підкупити виборців голосувати за Порошенка / АСС

      У соцмережі оприлюднили відео, на якому люди розповіли, що їхні голоси купили за 500 гривень. Вони мали проголосувати на виборах за Петра Порошенка.

      Кажуть, усе відбувалось у Чернігові у штабі соратника президента Сергія Березенка.

      Читайте також: Ющенко розповів, за якого кандидата у президенти проголосує на виборах

      Спершу просто формували списки охочих. Люди самі приходили до штабу, ставили підпис і обіцяли віддати свій голос на виборах.

      Щоправда, за інформацією наших журналістів, відео зняли щонайменше два тижні тому, а поширили – тільки зараз.

      Спроба підкупу виборців у Чернігов: відео

      Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Чернігова Петро Порошенко Блок Петра Порошенка Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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