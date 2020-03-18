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      В Черновцах начали дезинфицировать улицы города: какие именно

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      Улицы в Черновцах начали обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами, содержащими хлор. Мытье улиц планируют делать регулярно, три раза в день.

      О дополнительных санитарных мерах, к которым прибегает власть, сообщает пресс-служба городского совета Черновцов.

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      Городское коммунальное предприятие 18 марта на исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мытье улиц,
      – говорится в сообщении.

      Для этого используют специальные дезинфекционные средства, содержащие хлор. В горсовете уверяют, что они безвредны для людей и домашних животных.

      С 14:00 начали мыть проспект Независимости, улицы: Главную, Небесной сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых стрельцов.

      Улицы мыть планируют регулярно, три раза в день. Их перечень и график дезинфекции пресс-служба горсовета будет обнародовать ежедневно. Владельцев автомобилей просят временно не парковать там свой транспорт.

      Коронавирус в Черновцах: основное

      • 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай коронавируса.
      • После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры.
      • Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок – "Калиновский".
      • 17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.
      • Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.
      • От 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Черновцов
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