В Черновцах начали дезинфицировать улицы города: какие именно

Улицы в Черновцах начали обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами, содержащими хлор. Мытье улиц планируют делать регулярно, три раза в день.

О дополнительных санитарных мерах, к которым прибегает власть, сообщает пресс-служба городского совета Черновцов.

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Городское коммунальное предприятие 18 марта на исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мытье улиц,

– говорится в сообщении.

Для этого используют специальные дезинфекционные средства, содержащие хлор. В горсовете уверяют, что они безвредны для людей и домашних животных.

С 14:00 начали мыть проспект Независимости, улицы: Главную, Небесной сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых стрельцов.

Улицы мыть планируют регулярно, три раза в день. Их перечень и график дезинфекции пресс-служба горсовета будет обнародовать ежедневно. Владельцев автомобилей просят временно не парковать там свой транспорт.

Коронавирус в Черновцах: основное

3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай коронавируса.

После этого в городе ввели ограничения. Прекратили обучение в школах и вузах, закрыли театры и фитнес-центры.

Впоследствии закрыли крупнейший в Западной Украине рынок – "Калиновский".

17 марта в Черновцах умерла женщина, у которой накануне обнаружили коронавирус.

Кабмин своим решением 16 марта ввел в Черновицкой и Житомирской области режим чрезвычайной ситуации.

От 18 марта в Черновцах не ездит общественный транспорт.