У Чернівцях почали дезінфікувати вулиці міста: які саме

Вулиці у Чернівцях почали обробляти спеціальними дезінфекційними засобами, що містять хлор. Миття вулиць планують робити регулярно, тричі на день.

Про додаткові санітарні заходи, до яких вдається влада, повідомляє пресслужба міської ради Чернівців.

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Міське комунальне підприємство 18 березня на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочинає миття вулиць,

– йдеться в повідомленні.

Для цього використовують спеціальні дезінфекційні засоби, що містять хлор. У міськраді запевняють, що вони нешкідливі для людей та домашніх тварин.

З 14:00 почали мити проспект Незалежності, вулиці: Головну, Небесної сотні, Героїв Майдану, Буковинську, Руську, Винниченка, Січових стрільців.

Вулиці мити планують регулярно, тричі на день. Їхній перелік та графік дезінфекції пресслужба міськради оприлюднюватиме щодня. Власників автомобілів просять тимчасово не паркувати там свій транспорт.

Коронавірус у Чернівцях: основне

3 березня у Чернівцях зафіксували перший в Україні випадок коронавірусу.

Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри.

Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".

17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.

Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.

Від 18 березня у Чернівцях не їздить громадський транспорт.