В Днепре мужчина на угнанном авто протаранил маршрутку
В Днепре мужчина напился, устроил гонки с полицией на Daewoo Matiz и протаранил маршрутку с пассажирами.
Об этом сообщает "Информатор".
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Впоследствии стало известно, что он гонял по городу на угнанном авто, которое украл у мужчины, с которым познакомился за несколько часов до этого и вместе распивал спиртное. Потом дождался пока хозяин машины уснет и взял ключи от нее.
Фото с места аварии
Фото с места аварии
Как оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения. Тест на "Драгере" показал 2.08 промилле. В аварии никто не пострадал, люди отделались испугом.
Источник: 24 Канал
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