В Днепре мужчина на угнанном авто протаранил маршрутку

В Днепре мужчина напился, устроил гонки с полицией на Daewoo Matiz и протаранил маршрутку с пассажирами.

Об этом сообщает "Информатор".

Читайте также: Из-за гололеда и непосыпанных трасс на западе Украины произошли десятки аварий: фото

Впоследствии стало известно, что он гонял по городу на угнанном авто, которое украл у мужчины, с которым познакомился за несколько часов до этого и вместе распивал спиртное. Потом дождался пока хозяин машины уснет и взял ключи от нее.



Фото с места аварии

Фото с места аварии

Как оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения. Тест на "Драгере" показал 2.08 промилле. В аварии никто не пострадал, люди отделались испугом.