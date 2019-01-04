12:07
4 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, 3 января
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, 3 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РОЖДЕСТВО ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Днепре мужчина на угнанном авто протаранил маршрутку

      61 Читати новину українською

      В Днепре мужчина напился, устроил гонки с полицией на Daewoo Matiz и протаранил маршрутку с пассажирами.

      Об этом сообщает "Информатор".

      Читайте также: Из-за гололеда и непосыпанных трасс на западе Украины произошли десятки аварий: фото

      Впоследствии стало известно, что он гонял по городу на угнанном авто, которое украл у мужчины, с которым познакомился за несколько часов до этого и вместе распивал спиртное. Потом дождался пока хозяин машины уснет и взял ключи от нее.

      аварія дтп Дніпро п'яне дтп жертви
      Фото с места аварии

      аварія дтп дніпро

      Фото с места аварии

      Как оказалось, у мужчины не было водительского удостоверения. Тест на "Драгере" показал 2.08 промилле. В аварии никто не пострадал, люди отделались испугом.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Новости Днепра Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      сегодня , 12:01 Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      Наталія Заболотна 14
      Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитать
      сегодня , 11:03 Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитать
      Євгенія Мазур 58
      Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      2 января , 14:00 Инновации и надежность: огромные успехи производителей смартфонов Huawei
      Куда вложить деньги, чтобы не прогадать
      сегодня , 10:01 Куда вложить деньги, чтобы не прогадать
      Ірина Поліщук 355
      Бандера и Сталин: мифы и пропаганда
      сегодня , 08:40 Бандера и Сталин: мифы и пропаганда
      Юрій Бутусов 1293
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук