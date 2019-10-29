В Днепре на заводе произошел мощный взрыв и вспыхнул пожар: видео

В Днепре на маслоэкстракционном заводе "Потоки", который располагается на улице Байкальской, произошел громкий взрыв. Инцидент сопровождался пожаром.

Как сообщает «Днепр Оперативный», жители левого берега Днепра услышали сильный хлопок, похожий на взрыв. Также в соцсети пишут, что в домах тряслись окна, как во время землетрясения.

По информации ресурса, предварительно, взрыв произошел из-за обрушения крыши в цехе. Перед взрывом была яркая вспышка. На месте уже работают полиция и спасатели.