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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Среди домов в Днепре взорвалась граната: местные жители обнаружили труп мужчины – видео, фото

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      В Днепре на улице Гладкова произошел громкий взрыв. Местные жители говорят об одном погибшем. Сейчас место инцидента оцеплено полицией.

      Как пишут пользователи в фейсбук-группе "12 район", тело мужчины обнаружили сразу после взрыва во дворе, его уже забрали. Также очевидцы рассказывают, что после взрыва обломки попали в балконы окрестных домов.

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      На улице Глушкова в Днепре обнаружили тело мужчины после взрыва: видео 18​+

      По информации ресурса "Информатор", погибший собственно и стал жертвой взрыва, он получил серьезные ранения, в результате чего и погиб. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства инцидента.

      В ГСЧС Днепропетровской области в комментарии 24 каналу рассказали, что к ним никто о взрыве на улице Глушкова не обращался. В полиции, со своей стороны отметили, предварительно, взорвалась граната. Погибшему мужчине было 44 года. По факту происшествия открыто уголовное производство. Говорится о статье:

      • незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
      • умышленное убийство.

      Правоохранители считают, что мужчина хотел покончить с собой и подорвал гранату умышленно. Также следователи проверяют другие версии.

      Кроме того, в полиции уточнили, что взрыв произошел во дворе. Больше никто не пострадал.

      Внимание! Фото 18+!

      Место взрыва на улице Глушкова в Днепре

      К слову, недавно в Ровно неизвестный бросил гранату во двор дома, принадлежащего совладельцу "Вещественного рынка", экс-депутату Ровеннского совета Владимиру Рабинюку. В момент взрыва там находилась его дочь. К счастью, она не пострадала.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Криминальные новости Криминал Взрыв Новости Днепра
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