Среди домов в Днепре взорвалась граната: местные жители обнаружили труп мужчины – видео, фото

В Днепре на улице Гладкова произошел громкий взрыв. Местные жители говорят об одном погибшем. Сейчас место инцидента оцеплено полицией.

Как пишут пользователи в фейсбук-группе "12 район", тело мужчины обнаружили сразу после взрыва во дворе, его уже забрали. Также очевидцы рассказывают, что после взрыва обломки попали в балконы окрестных домов.

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На улице Глушкова в Днепре обнаружили тело мужчины после взрыва: видео 18​+

По информации ресурса "Информатор", погибший собственно и стал жертвой взрыва, он получил серьезные ранения, в результате чего и погиб. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства инцидента.

В ГСЧС Днепропетровской области в комментарии 24 каналу рассказали, что к ним никто о взрыве на улице Глушкова не обращался. В полиции, со своей стороны отметили, предварительно, взорвалась граната. Погибшему мужчине было 44 года. По факту происшествия открыто уголовное производство. Говорится о статье:

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

умышленное убийство.

Правоохранители считают, что мужчина хотел покончить с собой и подорвал гранату умышленно. Также следователи проверяют другие версии.

Кроме того, в полиции уточнили, что взрыв произошел во дворе. Больше никто не пострадал.

Внимание! Фото 18+!

Место взрыва на улице Глушкова в Днепре

К слову, недавно в Ровно неизвестный бросил гранату во двор дома, принадлежащего совладельцу "Вещественного рынка", экс-депутату Ровеннского совета Владимиру Рабинюку. В момент взрыва там находилась его дочь. К счастью, она не пострадала.