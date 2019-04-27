В Днепре сожгли авто журналиста: фото
В Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого.
Поджог автомобиля рассматривают как запугивание журналиста, сообщает Национальный союз журналистов Украины.
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Автомобиль подожгли утром. Машина выгорела полностью. Представители НСЖУ расценивают инцидент как запугивание. Они просят правоохранителей как можно быстрее расследовать поджог.
В Днепре подожгли авто журналиста//Фото: Национальный союз журналистов Украины
Журналисты напомнили, что несколько лет назад в Днепре неизвестные подожгли автомобиль на то время главного редактора коммунальной газеты местного областного совета "Заря" Ксении Зайцевой.
Автомобиль журналиста полностью выгорел//Фото: Национальный союз журналистов Украины
К слову, в обновленном рейтинге свободы слова СМИ Украина занимает 102 место.