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      В Днепре сожгли авто журналиста: фото

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      В Днепре сожгли авто журналиста
      В Днепре сожгли авто журналиста / nsju.dp.ua

      В Днепре неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты "Заря" Владимира Песоцкого.

      Поджог автомобиля рассматривают как запугивание журналиста, сообщает Национальный союз журналистов Украины.

      Читайте также: Украина выдала России подозреваемого в убийстве главного редактора российского Forbes, – СМИ

      Автомобиль подожгли утром. Машина выгорела полностью. Представители НСЖУ расценивают инцидент как запугивание. Они просят правоохранителей как можно быстрее расследовать поджог.

      журналісти дніпро підпал пожежа авто

      В Днепре подожгли авто журналиста//Фото: Национальный союз журналистов Украины

      Журналисты напомнили, что несколько лет назад в Днепре неизвестные подожгли автомобиль на то время главного редактора коммунальной газеты местного областного совета "Заря" Ксении Зайцевой.

      дніпро підпал авто журналісти пожежа

      Автомобиль журналиста полностью выгорел//Фото: Национальный союз журналистов Украины

      К слову, в обновленном рейтинге свободы слова СМИ Украина занимает 102 место.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Пожар СМИ Журналисты Новости Днепра
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