В Днепре водитель с маленькими детьми устроил погоню от полицейских
Вечером 22 ноября во Днепре пьяный водитель с тремя детьми в салоне устроил гонки с полицией.
Об этом сообщает "Информатор"
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Во время патрулирования копы заметили авто, которое занесло на обочину. Водитель автомобиля увидев полицию – начал убегать.
В конце патрульным таки удалось остановить водителя. В салоне кроме него, была его знакомая с тремя маленькими детьми. Она попросила водителя подвезти их домой.
Водитель в отделении полиции
От быстрой езды у одного ребенка началась истерика. Их с матерью патрульные отвезли домой, а мужчину – в райотдел.
Уровень алкоголя
Уровень алкоголя в крови водителя в 5 раз превышал норму.
Источник: 24 Канал
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