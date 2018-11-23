12:17
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      В Днепре водитель с маленькими детьми устроил погоню от полицейских

      39 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Вечером 22 ноября во Днепре пьяный водитель с тремя детьми в салоне устроил гонки с полицией.

      Об этом сообщает "Информатор"

      Читайте также: На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную вместе с ребенком в коляске, женщина в реанимации

      Во время патрулирования копы заметили авто, которое занесло на обочину. Водитель автомобиля увидев полицию – начал убегать.

      В конце патрульным таки удалось остановить водителя. В салоне кроме него, была его знакомая с тремя маленькими детьми. Она попросила водителя подвезти их домой.


      Водитель в отделении полиции

      От быстрой езды у одного ребенка началась истерика. Их с матерью патрульные отвезли домой, а мужчину – в райотдел.


      Уровень алкоголя

      Уровень алкоголя в крови водителя в 5 раз превышал норму.

       

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Аварии и ДТП Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 715
      Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      сегодня , 11:00 Страна, у которой "получилось": как Израиль добился своей независимости
      Павло Казарін 69
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 633
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 09:45 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук 30139
      Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      сегодня , 09:03 Черная пятница в интернет-магазинах: 5 типов мошенничеств, на которых можно обжечься
      512
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук