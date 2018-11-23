В Днепре водитель с маленькими детьми устроил погоню от полицейских

Вечером 22 ноября во Днепре пьяный водитель с тремя детьми в салоне устроил гонки с полицией.

Об этом сообщает "Информатор"

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Во время патрулирования копы заметили авто, которое занесло на обочину. Водитель автомобиля увидев полицию – начал убегать.

В конце патрульным таки удалось остановить водителя. В салоне кроме него, была его знакомая с тремя маленькими детьми. Она попросила водителя подвезти их домой.



Водитель в отделении полиции

От быстрой езды у одного ребенка началась истерика. Их с матерью патрульные отвезли домой, а мужчину – в райотдел.



Уровень алкоголя

Уровень алкоголя в крови водителя в 5 раз превышал норму.