В Днепре задержали рабовладельцев, которые работали под видом реабилитационного центра

Рабовладение, издевательства и все это под видом реабилитационного центра. В Днепре задержали двух мужчин, которые принуждали к бесплатному труду других, еще и держали людей в изоляции.

Их жертвами стали 40 мужчин, которых заставляли работать на строительстве.

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Разоблачили злоумышленников благодаря одному из пострадавших, который несколько недель назад обратился в полицию. Тот рассказал, что его похитили еще в августе двое неизвестных.

Мужчина оказался в так называемом реабилитационном центре. Где не только заставляли работать, но и били и держали в состоянии психологического давления. Некоторые из пострадавших пробыли здесь около года.



В Днепре рабовладельцы работали под видом реабилитационного центра

Злоумышленников уже взяли под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы. За похищение, незаконное лишение свободы и пытки людей подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.