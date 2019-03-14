В Днепропетровской области задержали мэра на взятке в 30 тысяч долларов

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины задокументировала факт вымогательства и получения взятки Верховцевским городским головой.

Пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона отметила, что чиновника задержали 13 марта после получения части указанной суммы в размере 5 тысяч долларов.

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За "вознаграждение" в размере в 30 тысяч долларов мэр пообещал "решить вопрос" о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка, расположенного на территории Верхивцевський района.



Мэра задержали с поличным при получении первой части взятки

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Задержанному планируют вручить уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления за получение взятки, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.



За "вознаграждение" мэр обещал посодействовать в получении земельного участка на территории района