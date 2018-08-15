В Донецкой области подростки сожгли флаг Украины

В поселке Первомайском Донецкой области зафиксирован факт надругательства над Государственным Флагом Украины. Открыто уголовное производство, личности злоумышленников устанавливаются, среди подозреваемых – 18-летний парень и 15-летняя девушка.

Об этом сообщила Прокуратура Донецкой области на своей странице в Facebook.

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В среду, 8 августа, в полицию поступили сообщения от жителей поселка Первомайский о том, что перед зданием Центра досуга просто на земле обнаружен частично сожженный флаг Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю, а 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь,

– рассказала пресс-служба прокуратуры.

Открыто уголовное производство относительно надругательства над государственными символами, за что законодательство предусматривает наказание: штраф до 50 необлагаемых минимумов, арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Напомним, что 11 августа вблизи Волновахи военные Нацгвардии из состава Объединенных сил задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР".