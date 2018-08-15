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У Донецькій області підлітки спалили прапор України

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У Донецькій області підлітки спалили прапор України
У Донецькій області підлітки спалили прапор України / Фото з відкритих джерел

У селищі Первомайському Донецької області зафіксовано факт наруги над Державним Прапором України. Відкрито кримінальне провадження, особи зловмисників встановлюються, серед підозрюваних – 18-літній хлопець та 15-літня дівчина.

Про це повідомила Прокуратура Донецької області на своїй сторінці у Facebook.

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У середу, 8 серпня, до поліції надійшли повідомлення від мешканців селища Первомайського про те, що перед будівлею Центру дозвілля просто на землі виявлено частково спалений прапор України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зірвав прапор з флагштока будівлі і кинув на землю, а 15-річна дівчина, яка йшла поруч, спробувала його підпалити,
– розповіла прес-служба прокуратури.

Відкрито кримінальне провадження щодо наруги над державними символами, за що законодавство передбачає покарання: штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів, арешт до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, що 11 серпня поблизу Волновахи військові Нацгвардії зі складу Об'єднаних сил затримали трьох осіб за підозрою у співпраці із незаконним збройним формуванням так званої "ДНР".

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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