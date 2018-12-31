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      В Донецкой области создали новогоднюю елку из 5 тысяч колокольчиков: фото

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      В Донецкой области создали новогоднюю елку из 5 тысяч колокольчиков: фото
      В Донецкой области создали новогоднюю елку из 5 тысяч колокольчиков: фото / Фото из свободных источников

      В Покровске Донецкой области дети создали новогоднюю елку из 5042 рождественских колокольчиков.

      Об этом сообщила председатель Национального реестра рекордов Лана Ветрова у себя на Facebook-странице.

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      Покровск расположен примерно в 70 километрах от линии соприкосновения на Донбассе.

      Их чистым перезвоном дети прифронтовой зоны поздравили с наступающими праздниками всю Украину,
      – написала в Facebook Лана Ветрова.

      Ранее 24 канал сообщал, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал жителей аннексированного Крыма встретить Новый год по киевскому, а не московскому времени.

      Теги: Новогодние праздники Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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