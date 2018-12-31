На Донеччині створили новорічну ялинку з 5 тисяч дзвіночків: фото

У Покровську Донецької області діти створили новорічну ялинку з 5042 різдвяних дзвіночків.

Про це повідомила голова Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у себе на Facebook-сторінці.

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Покровськ розташований приблизно в 70 кілометрах від лінії зіткнення на Донбасі.

Їх чистим передзвоном діти прифронтової зони привітали з прийдешніми святами всю Україну,

— написала у Facebook Лана Вєтрова.

Раніше 24 канал повідомляв, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав мешканців анексованого Криму зустріти Новий рік за київським, а не московським часом.