На Донеччині створили новорічну ялинку з 5 тисяч дзвіночків: фото
У Покровську Донецької області діти створили новорічну ялинку з 5042 різдвяних дзвіночків.
Про це повідомила голова Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у себе на Facebook-сторінці.
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Покровськ розташований приблизно в 70 кілометрах від лінії зіткнення на Донбасі.
Їх чистим передзвоном діти прифронтової зони привітали з прийдешніми святами всю Україну,
— написала у Facebook Лана Вєтрова.
Раніше 24 канал повідомляв, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав мешканців анексованого Криму зустріти Новий рік за київським, а не московським часом.
Джерело: 24 канал
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