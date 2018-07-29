В ДТП с фурой на Полтавщине пострадали двое детей

28 июля на автомобильной дороге Кременчуг – Черкассы в пределах села Липовое Глобинского района, что на Полтавщине, произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

В аварии пострадали двое несовершеннолетних детей в возрасте 3 и 10 лет, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавщины.

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Выездом на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099" во время движения в направлении города Черкассы совершил столкновение со встречным автомобилем "Scania", за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что дети, которые получили телесные повреждения во время ДТП, доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Фото с места инцидента

Лобовое столкновение на Полтавщине закончилось госпитализацией двух маленьких детей

Водитель автомобиля "ВАЗ 21099" совершил столкновение с фурой