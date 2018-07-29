18:39
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ДТП с фурой на Полтавщине пострадали двое детей

38 Читати новину українською
На Полтавщине в ДТП пострадали двое несовершеннолетних
На Полтавщине в ДТП пострадали двое несовершеннолетних / Фото из открытых источников

28 июля на автомобильной дороге Кременчуг – Черкассы в пределах села Липовое Глобинского района, что на Полтавщине, произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

В аварии пострадали двое несовершеннолетних детей в возрасте 3 и 10 лет, сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавщины.

Читайте также: В Украине установят камеры для фиксации нарушений ПДД: когда, где и сколько

Выездом на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099" во время движения в направлении города Черкассы совершил столкновение со встречным автомобилем "Scania", за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что дети, которые получили телесные повреждения во время ДТП, доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

ДТП Полтавщина

Фото с места инцидента

ДТП Полтавщина

Лобовое столкновение на Полтавщине закончилось госпитализацией двух маленьких детей

Водитель автомобиля "ВАЗ 21099" совершил столкновение с фурой

Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Полтавы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сегодня, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Как современному человеку достичь успеха?
сегодня, 16:01 Как современному человеку достичь успеха?
Володимир Співаковський
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сегодня, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сегодня, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 июля, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
СБУ обнародовала доказательства причастности России к теракту в Мариуполе в 2015 году
 7 мая , 14:55
Как люди работают в Новогоднюю ночь
 31 декабря 2011 , 11:59
МЮ официально подтвердил трансфер полузащитника в "Чикаго Файр"
 21 марта 2017 , 12:09
Открывай легендарные места: Долина нарциссов
 2 апреля , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук