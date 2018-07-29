У ДТП із фурою на Полтавщині постраждали двоє дітей

28 липня на автомобільній дорозі Кременчук – Черкаси у межах села Липове Глобинського району, що на Полтавщині, трапилась ДТП за участю фури та легкового автомобіля.

В аварії постраждали двоє неповнолітніх дітей, віком 3 та 10 років, інформує прес-служба Нацполіції Полтавщини.

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Виїздом на місце події працівниками поліції попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля "ВАЗ 21099" під час руху у напрямку міста Черкаси, скоїв зіткнення із зустрічним автомобілем "Scania", за кермом якого перебував 30-річний мешканець Дніпропетровської області,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти, які отримали тілесні ушкодження під час ДТП, доставлені до медичної установи.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.



Фото з місця інциденту



Лобове зіткнення на Полтавщині закінчилось госпіталізацією двох маленьких дітей



Водій автомобіля "ВАЗ 21099" скоїв зіткнення із фурою