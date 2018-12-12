В Египте запретили продажу желтых жилетов из-за протестов во Франции

В Египте власть ограничила продажу желтых из-за опасений протестов как во Франции.

Об этом сообщает The Guardian.

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Правительство боится, что люди выйдут на улицу в годовщину восстания против Хосни Мубарака в 2011 году, которую будут отмечать в следующем месяце.

Представители службы безопасности и розничные продавцы заявили, что дилерам промышленного оборудования запретили продавать желтые жилеты покупателям и ограничили коммерческую деятельность проверенными компаниями, но только после получения разрешения полиции.

За невыполнение грозят наказанием, но не уточняют, каким именно.

В центре Каира продавцы заявили, что больше не продают желтые жилеты – два магазина не объяснили причину такого решения, четыре других заявили, что продавать жилеты запретила им полиция.

Полиция пришла несколько дней назад и сказала нам прекратить продавать их. Когда мы спросили почему, они ответили, что действуют по указанию,

– сказал продавец.

Напомним, 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к правительству страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.



Протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?​Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.