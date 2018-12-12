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      В Египте запретили продажу желтых жилетов из-за протестов во Франции

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      "Желтые жилеты" во Франции
      "Желтые жилеты" во Франции

      В Египте власть ограничила продажу желтых из-за опасений протестов как во Франции.

      Об этом сообщает The Guardian.

      Читайте также: Станут ли протесты "желтых жилетов" общеевропейскими: ответ политолога

      Правительство боится, что люди выйдут на улицу в годовщину восстания против Хосни Мубарака в 2011 году, которую будут отмечать в следующем месяце.

      Представители службы безопасности и розничные продавцы заявили, что дилерам промышленного оборудования запретили продавать желтые жилеты покупателям и ограничили коммерческую деятельность проверенными компаниями, но только после получения разрешения полиции.

      За невыполнение грозят наказанием, но не уточняют, каким именно.

      В центре Каира продавцы заявили, что больше не продают желтые жилеты – два магазина не объяснили причину такого решения, четыре других заявили, что продавать жилеты запретила им полиция.

      Полиция пришла несколько дней назад и сказала нам прекратить продавать их. Когда мы спросили почему, они ответили, что действуют по указанию,
      – сказал продавец.

      Напомним, 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к правительству страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.

      Протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?​Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: Протесты во Франции протесты Египет
      Источник: 24 Канал
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