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      У Єгипті заборонили продаж жовтих жилетів через протести у Франції

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      "Жовті жилети" у Франції
      "Жовті жилети" у Франції / Фото з відкритих джерел

      У Єгипті влада обмежила продаж жовтих через побоювання протестів таких як у Франції.

      Про це повідомляє The Guardian.

      Читайте також: Чи стануть протести "жовтих жилетів" загальноєвропейськими: відповідь політологині

      Влада боїться, що люди вийдуть на вулицю в річницю повстання проти Хосні Мубарака в 2011 році, яку відзначатимуть наступного місяця.

      Представники служби безпеки і роздрібні продавці заявили, що дилерам промислового обладнання заборонили продавати жовті жилети покупцям і обмежили комерційну діяльність перевіреними компаніями, але тільки після отримання дозволу поліції.

      За невиконання загрожують покаранням, але не уточнюють, яким саме.

      В центрі Каїра продавці заявили, що більше не продають жовті жилети – два магазини не пояснили причину такого рішення, чотири інших заявили, що продавати жилети заборонила їм поліція.

      Поліція прийшла кілька днів тому і сказала нам припинити продавати їх. Коли ми запитали чому, вони відповіли, що діють за вказівкою,
      – сказав продавець.

      Нагадаємо, 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів і вимоги розділені на 4 категорії.

      Протести у Франції тривають з початку листопада. Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.

      Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.

      Теги: Єгипет протести Протести у Франції
      Джерело: 24 Канал
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