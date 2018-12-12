У Єгипті заборонили продаж жовтих жилетів через протести у Франції

У Єгипті влада обмежила продаж жовтих через побоювання протестів таких як у Франції.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також: Чи стануть протести "жовтих жилетів" загальноєвропейськими: відповідь політологині

Влада боїться, що люди вийдуть на вулицю в річницю повстання проти Хосні Мубарака в 2011 році, яку відзначатимуть наступного місяця.

Представники служби безпеки і роздрібні продавці заявили, що дилерам промислового обладнання заборонили продавати жовті жилети покупцям і обмежили комерційну діяльність перевіреними компаніями, але тільки після отримання дозволу поліції.

За невиконання загрожують покаранням, але не уточнюють, яким саме.

В центрі Каїра продавці заявили, що більше не продають жовті жилети – два магазини не пояснили причину такого рішення, чотири інших заявили, що продавати жилети заборонила їм поліція.

Поліція прийшла кілька днів тому і сказала нам припинити продавати їх. Коли ми запитали чому, вони відповіли, що діють за вказівкою,

– сказав продавець.

Нагадаємо, 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів і вимоги розділені на 4 категорії.



Протести у Франції тривають з початку листопада. Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.