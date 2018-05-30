В ЕС отреагировали на решение Сирии признать Абхазию и Южную Осетию

В Евросоюзе считают решение сирийского режима о признании и установлении дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией таким, что нарушает международное право.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянич, размещенном на официальном сайте ведомства.

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Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с грузинскими отдельными регионами Абхазия и Южная Осетия нарушает международное право и принцип территориальной целостности, определенный в Уставе Организации Объединенных Наций и соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН,

– говорится в сообщении.

Косьянчич отметила, что Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



"Мы, как и раньше, благосклонны к активной поддержке усилий по урегулированию конфликтов, в частности с помощью специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии и мониторинговой миссии ЕС", – добавила пресс-секретарь.

Напомним, 29 мая стало известно, что сирийские власти объявили о признании и установлении дипломатических отношений с Южной Осетией и Абхазией. Чуть позже из-за этого Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Что такое Абхазия?Оккупированный Россией историко-этнографический регион южнее Кавказа. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной республики Абхазия, тогда как большинство стран мира рассматривает его как автономную республику в составе Грузии



Что такое Южная Осетия?Регион Грузии, над которым страна потеряла контроль, поскольку там российской оккупационной властью и местными коллаборационистами было провозглашено образование "республики Южная Осетия".