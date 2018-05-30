У ЄС відреагували на рішення Сирії визнати Абхазію і Південну Осетію

У Євросоюзі вважають рішення сирійського режиму про визнання та встановлення дипломатичних відносин із Абхазією і Південною Осетією таким, що порушують міжнародне право.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків Майї Косьянич, яка розміщена на офіційному сайті відомства.

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Рішення сирійського режиму встановити дипломатичні відносини із грузинськими відокремленими регіонами Абхазія та Південна Осетія порушує міжнародне право і принцип територіальної цілісності, визначений у Статуті Організації Об'єднаних Націй і відповідних резолюціях Ради Безпеки ООН,

– зазначено у повідомленні.

Косьянчич зауважила, що Євросоюз підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

"Ми, як і раніше, прихильні до активної підтримки зусиль з урегулювання конфліктів, зокрема за допомогою Спеціального представника ЄС щодо Південного Кавказу і кризи у Грузії і моніторингової місії ЄС", – додала прес-секретар.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо, що сирійська влада оголосила про визнання та встановлення дипломатичних відносин із Південною Осетією та Абхазією. Трохи згодом через це Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин із Сирією.

Що таке Абхазія? Окупований Росією історико-етнографічний регіон на південь від Кавказу. Де-факто перебуває під контролем самопроголошеної республіки Абхазії, тоді як більшість країн світу розглядає його як автономну республіку у складі Грузії



Що таке Південна Осетія? Регіон Грузії, над яким країна втратила контроль, оскільки там російською окупаційною владою та місцевими колаборантами було проголошено утворення "республіки Південна Осетія".