В ЕС создадут группу для решения кризиса в Венесуэле

В Евросоюзе анонсировали создание специальной контактной группы экспертов, которая будет помогать разрабатывать мирные договоренности для решения кризиса в Венесуэле.

В ее состав войдут представители европейских и латиноамериканских стран, сообщила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Читайте также: Советник Трампа призвал Мадуро и его соратников воспользоваться амнистией

Контактная группа должна за три месяца выработать мирное и демократическое разрешение ситуации в Венесуэле.

Позиция Европейского Союза – необходимость проведения срочных президентских выборов с соответствующими международными гарантиями,

– отметила Могерини.

Первая встреча экспертов должна состояться в ближайшее время в Латинской Америке.

Что происходит в Венесуэле?

23 января 2019 года тысячи людей вышли на улицы Венесуэлы с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

Смотрите видео: протесты в Венесуэле