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      В ЕС создадут группу для решения кризиса в Венесуэле

      18 Читати новину українською
      Федерика Могерини
      Федерика Могерини / pinterest.co.uk

      В Евросоюзе анонсировали создание специальной контактной группы экспертов, которая будет помогать разрабатывать мирные договоренности для решения кризиса в Венесуэле.

      В ее состав войдут представители европейских и латиноамериканских стран, сообщила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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      Контактная группа должна за три месяца выработать мирное и демократическое разрешение ситуации в Венесуэле.

      Позиция Европейского Союза – необходимость проведения срочных президентских выборов с соответствующими международными гарантиями,
      – отметила Могерини.

      Первая встреча экспертов должна состояться в ближайшее время в Латинской Америке.

      Что происходит в Венесуэле?
      23 января 2019 года тысячи людей вышли на улицы Венесуэлы с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

      Смотрите видео: протесты в Венесуэле

       

      Источник: 24 Канал
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