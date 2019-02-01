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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      У ЄС створять спеціальну групу для вирішення кризи у Венесуелі

      31 Читать новость на русском
      Федеріка Могеріні
      Федеріка Могеріні / pinterest.co.uk

      У Євросоюзі анонсували створення спеціальної контактної групи експертів, яка допомагатиме розробляти мирні домовленості для вирішення кризи у Венесуелі.

      До її складу увійдуть представники європейських і латиноамериканських країн, повідомила верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

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      Контактна група повинна за три місяці виробити мирне та демократичне вирішення ситуації у Венесуелі.

      Позиція Європейського Союзу – необхідність проведення термінових президентських виборів з відповідними міжнародними гарантіями,
      – зазначила Могеріні.

      Перша зустріч експертів має відбутися ближчим часом в Латинській Америці.

      Що відбувається у Венесуелі? 23 січня 2019 року тисячі людей вийшли на вулиці Венесуели із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро. В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 35 людей, затримали приблизно 900 активістів. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

      Дивіться відео: протести у Венесуелі

       

      Джерело: 24 Канал
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