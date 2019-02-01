У ЄС створять спеціальну групу для вирішення кризи у Венесуелі

У Євросоюзі анонсували створення спеціальної контактної групи експертів, яка допомагатиме розробляти мирні домовленості для вирішення кризи у Венесуелі.

До її складу увійдуть представники європейських і латиноамериканських країн, повідомила верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

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Контактна група повинна за три місяці виробити мирне та демократичне вирішення ситуації у Венесуелі.

Позиція Європейського Союзу – необхідність проведення термінових президентських виборів з відповідними міжнародними гарантіями,

– зазначила Могеріні.

Перша зустріч експертів має відбутися ближчим часом в Латинській Америці.

Що відбувається у Венесуелі? 23 січня 2019 року тисячі людей вийшли на вулиці Венесуели із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро. В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 35 людей, затримали приблизно 900 активістів. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу.

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