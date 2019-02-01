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      Радник Трампа закликав Мадуро та його соратників скористатися амністією

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      Джон Болтон відомий своїм критичним ставленням до ООН
      Джон Болтон відомий своїм критичним ставленням до ООН / tvn24.pl

      Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро скористатися амністією та покинути країну.

      На своїй сторінці у Twitter він написав, що бажає Мадуро, а також його соратникам, довгого й тихого життя після виходу на пенсію – на гарному пляжі десь далеко від Венесуели.

      Читайте також: США відкликають частину дипломатів з Венесуели

      Болтон наголосив, що їм варто скористатися можливістю амністії, яку запропонував президент Гуайдо і якнайшвидше "йти далі".

      Нагадаємо, лідер опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни, раніше заявив, що амністія можлива для "всіх, хто готовий стати на бік Конституції, щоб відновити порядок".

      Що відбувається у Венесуелі? 23 січня 2019 року тисячі людей вийшли на вулиці Венесуели із вимогою скинути диктатора Ніколаса Мадуро. В ході протестів і сутичок із поліцією вже загинуло щонайменше 35 людей, затримали приблизно 900 активістів. Лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе "тимчасовим президентом" країни, про підтримку опозиціонеру заявили чимало країн світу. 

      Країни Європи, серед яких Великобританія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди й Франція, 26 січня заявили, що визнають Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, закликавши Ніколаса Мадуро оголосити про проведення виборів протягом восьми днів. На підтримку Мадуро висловилися Росія, Білорусь, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор і Туреччина.

      Напередодні відмовилася визнавати Хуана Гуайдо виконуючим обов'язки президента Венесуели й Італія, оскільки не підтримує зовнішнє втручання у справи іншої країни.

      Дивіться відео: протести у Венесуелі

       

      Джерело: 24 Канал
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