10:10
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Советник Трампа призвал Мадуро и его соратников воспользоваться амнистией

      55 Читати новину українською
      Джон Болтон известен своим критическим отношением к ООН
      Джон Болтон известен своим критическим отношением к ООН / tvn24.pl

      Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро воспользоваться амнистией и покинуть страну.

      На своей странице в Twitter он написал, что желает Мадуро, а также его соратникам, долгой и тихой жизни после выхода на пенсию – на хорошем пляже где-то далеко от Венесуэлы.

      Читайте также: США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы

      Болтон подчеркнул, что им стоит воспользоваться возможностью амнистии, которую предложил президент Гуайдо и как можно быстрее "идти дальше".

      Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, ранее заявил, что амнистия возможна для всех, кто готов стать на сторону Конституции, чтобы восстановить порядок".

      Что происходит в Венесуэле?
      23 января 2019 года тысячи людей вышли на улицы Венесуэлы с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

      Страны Европы, среди которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Хуана Гуайдо временным президентом, призвав Николаса Мадуро объявить о проведении выборов в течение восьми дней. На поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

      Накануне отказалась признавать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и Италия, поскольку не поддерживает внешнее вмешательство в дела другой страны.

      Смотрите видео: протесты в Венесуэле

       

      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 428
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 985
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      31 января , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      319
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 338
      Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины
      31 января , 21:01 Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины
      584
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии бушует тайфун "Роке". Фото
       21 сентября 2011 , 22:00
      Еще одну страну "поглотила" непогода, объявили штормовое предупреждение
       31 мая 2017 , 15:55
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук