Советник Трампа призвал Мадуро и его соратников воспользоваться амнистией

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро воспользоваться амнистией и покинуть страну.

На своей странице в Twitter он написал, что желает Мадуро, а также его соратникам, долгой и тихой жизни после выхода на пенсию – на хорошем пляже где-то далеко от Венесуэлы.

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Болтон подчеркнул, что им стоит воспользоваться возможностью амнистии, которую предложил президент Гуайдо и как можно быстрее "идти дальше".

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 січня 2019 р.

Напомним, лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, ранее заявил, что амнистия возможна для всех, кто готов стать на сторону Конституции, чтобы восстановить порядок".

Что происходит в Венесуэле?

23 января 2019 года тысячи людей вышли на улицы Венесуэлы с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

Страны Европы, среди которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января заявили, что признают Хуана Гуайдо временным президентом, призвав Николаса Мадуро объявить о проведении выборов в течение восьми дней. На поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Накануне отказалась признавать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и Италия, поскольку не поддерживает внешнее вмешательство в дела другой страны.

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