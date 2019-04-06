11:03
6 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду
      Вєсті Кремля
      21:39, 5 апреля
      Вести.UA: Ультиматум Зеленского по поводу дебатов. Ляшко хайпанул на теме анализов
      Вєсті.UA
      19:59, 5 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Еврокомиссии признались, будут ли сотрудничать с Порошенко или Зеленским

      263 Читати новину українською
      Еврокомиссия готова сотрудничать с любым президентом Украины
      Еврокомиссия готова сотрудничать с любым президентом Украины / Коллаж 24 канала

      Европейская комиссия готова сотрудничать с любым кандидатом, который одержит победу на выборах президента Украины, которые состоятся 21 апреля.

      Об этом заявила заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширение и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова, передает Громадське.

      Читайте также: Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов: Требую содержания

      Неважно будет это Зеленский, или Порошенко – мы будем работать,
      – заверила она.

      Представительница Еврокомиссии добавила, что Владимира Зеленского в политической сфере Евросоюза не знают, поэтому "особенно должно быть  услышан и поддержан голос украинского гражданского общества".

      "Если будет второй срок Порошенко – мы знаем, что второй срок это все равно несколько иная мобилизация, новый фактор для гражданского общества", – сказала Матернова.

      Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата на президентских выборах. Вашингтон готов работать с тем, кого изберет украинский народ.

      Кто побеждает на выборах президента?
      После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей

       

       

      blog_ava
      Зеленский vs Порошенко: кто завоюет зрительскую аудиторию на дебатах?
      сегодня
      467
      Теги: Новости политики Новости Украины Еврокомиссия Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      сегодня , 08:40 Виборчі перегони: ще два тижні фарсу – і лідер може змінитися
      Артем Овдієнко 1364
      "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      сегодня , 07:40 "Не подходи, пока не скажеш за кого голосовал": почему споры лучше молчания
      Павло Казарін 274
      Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      5 апреля , 22:00 Проросійські кандидати не можуть перемагати на виборах в Україні, – Foreign Policy
      Світові Медіа 1471
      Советники Зеленского: кто они и что о них известно
      5 апреля , 20:00 Советники Зеленского: кто они и что о них известно
      2128
      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      5 апреля , 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      Олександр Бевза 174
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Украине начались масштабные украинские-американские военные учения
       10 июля 2017 , 22:43
      КрАЗ показал новую боевую машину
       17 октября 2018 , 11:38
      Новое поколение седана Lexus ES презентовали на открытии дилерского центра "Лексус Одесса"
       17 октября 2018 , 14:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук