В Еврокомиссии признались, будут ли сотрудничать с Порошенко или Зеленским

Европейская комиссия готова сотрудничать с любым кандидатом, который одержит победу на выборах президента Украины, которые состоятся 21 апреля.

Об этом заявила заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширение и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова, передает Громадське.

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Неважно будет это Зеленский, или Порошенко – мы будем работать,

– заверила она.

Представительница Еврокомиссии добавила, что Владимира Зеленского в политической сфере Евросоюза не знают, поэтому "особенно должно быть услышан и поддержан голос украинского гражданского общества".

"Если будет второй срок Порошенко – мы знаем, что второй срок это все равно несколько иная мобилизация, новый фактор для гражданского общества", – сказала Матернова.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата на президентских выборах. Вашингтон готов работать с тем, кого изберет украинский народ.

Кто побеждает на выборах президента?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей