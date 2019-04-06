У Єврокомісії зізналися, чи будуть співпрацювати з Порошенком або Зеленським

Європейська комісія готова співпрацювати з будь-яким кандидатом, який отримає перемогу на виборах президента України, що відбудуться 21 квітня.

Про це заявила заступниця голови генерального директорату з політики сусідства, розширення та переговорів Єврокомісії Катаріна Матернова, передає Громадське.

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Неважливо чи це буде Зеленський, чи Порошенко – ми працюватимемо,

– запевнила вона.

Представниця Єврокомісії додала, що Володимира Зеленського в політичній сфері Євросоюзу не знають, тому "особливо має бути чутним і підтриманим голос українського громадянського суспільства".

"Якщо буде другий термін Порошенка – ми знаємо, що другий термін це все одно дещо інша мобілізація, новий фактор для громадянського суспільства", – сказала Матернова.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США не підтримують жодного окремого кандидата на президентських виборах. Вашингтон готовий працювати з тим, кого обере український народ.

Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців