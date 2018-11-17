В Европарламенте сделали важное заявление насчет голосования переселенцев на выборах

Украинская власть должна полностью реализовать право внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов быть частью избирательного процесса в стране.

К этому призвала депутат Европарламента Ребекка Хармс, пишет "РБК-Украина".

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"После встречи с ЦИК мы бы хотели рекомендовать парламенту принять законы, которые включат внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательній процесс. Это нужно, чтобы предоставить возможность всем украинцам проголосовать", – подчеркнула Хармс.

Кроме того, политик отметила необходимость ввести гендерные квоты на парламентских выборах.

Могут ли переселенцы голосовать на выборах?

Согласно решению ЦИК, избиратели, избирательный адрес которых на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются в порядке, предусмотренном законом "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению об изменении места голосования документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Если избиратели-переселенцы не зарегистрированы по месту жительства, не имеют избирательного адреса, они должны не позднее чем за пять дней до выборов обратиться в органы ведения Государственного реестра избирателей по месту, где они проживают. Указанная информация касается голосования только на парламентских и президентских выборах. Ведь 22 августа 2018 года Верховный суд Украины принял решение, которое предусматривает, что внутренне перемещенные лица не могут принимать участия в местных выборах в Украине.