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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      В Европарламенте сделали важное заявление насчет голосования переселенцев на выборах

      50 Читати новину українською
      Ребекка Хармс
      Ребекка Хармс / ru.wikipedia.org

      Украинская власть должна полностью реализовать право внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов быть частью избирательного процесса в стране.

      К этому призвала депутат Европарламента Ребекка Хармс, пишет "РБК-Украина".

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      "После встречи с ЦИК мы бы хотели рекомендовать парламенту принять законы, которые включат внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов в избирательній процесс. Это нужно, чтобы предоставить возможность всем украинцам проголосовать", – подчеркнула Хармс.

      Кроме того, политик отметила необходимость ввести гендерные квоты на парламентских выборах.

      Могут ли переселенцы голосовать на выборах?
      Согласно решению ЦИК, избиратели, избирательный адрес которых на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются в порядке, предусмотренном законом "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", могут не прилагать к заявлению об изменении места голосования документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Если избиратели-переселенцы не зарегистрированы по месту жительства, не имеют избирательного адреса, они должны не позднее чем за пять дней до выборов обратиться в органы ведения Государственного реестра избирателей по месту, где они проживают. Указанная информация касается голосования только на парламентских и президентских выборах. Ведь 22 августа 2018 года Верховный суд Украины принял решение, которое предусматривает, что внутренне перемещенные лица не могут принимать участия в местных выборах в Украине.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Европарламент Иммигранты
      Источник: 24 Канал
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