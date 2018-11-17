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      У Європарламенті зробили важливу заяву щодо голосування переселенців на виборах

      76 Читать новость на русском
      Ребекка Хармс
      Ребекка Хармс / ru.wikipedia.org

      Українська влада має повністю реалізувати право внутрішньо переміщених осіб та трудових мігрантів бути частиною виборчого процесу в країні.

      До цього закликала депутатка Європарламенту Ребекка Хармс, пише "РБК-Україна".

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      "Після зустрічі з ЦВК ми б хотіли рекомендувати парламенту прийняти закони, які включать внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів до виборчого процесу. Це потрібно, щоб надати можливість всім українцям проголосувати", – наголосила Хармс. 

      Крім того, політикиня наголосила на необхідності ввести гендерні квоти на парламентських виборах. 

      Чи можуть переселенці голосувати на виборах?Згідно з рішенням ЦВК, виборці, виборча адреса яких на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, межі та перелік яких визначаються в порядку, передбаченому Законом "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", можуть не докладати до заяви про зміну місця голосування документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.     

      Якщо виборці-переселенці не зареєстровані за місцем проживання, не мають виборчої адреси, вони мають не пізніше як за п’ять днів до виборів звернутися до органів ведення Державного реєстру виборців за місцем, де вони проживають.     

      Зазначена інформація стосується голосування лише на парламентських і президентських виборах. Адже 22 серпня 2018 року Верховний суд України ухвалив рішення, яке передбачає, що внутрішньо переміщені особи не можуть брати участі у місцевих виборах в Україні.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Європарламент Парламентські вибори 2019 Іммігранти
      Джерело: 24 Канал
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