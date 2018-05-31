В Европарламенте состоялась акция с требованием освободить украинца Олега Сенцова

Флеш-моб в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в российской тюрьме, организовали в Европарламенте. Участниками мероприятия стали европарламентарии, представители Постоянного представительства Украины при СЕ и украинцы, которые работают в евроучреждениях в Страсбурге.

Об этом сообщает Укринформ.

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Отмечается, что проведение флэш-моба в Европарламенте во время сессии в Страсбурге инициировал европейский парламентарий из Литвы, председатель группы Европейского парламента "Друзья Европейской Украины" Петрас Ауштревичюс.

"Следствием российской аннексии в Крыму, оккупации Донбасса является то, что многие украинцы задержаны и переправлены в Россию. И мы насчитываем десятки людей. И Олег Сенцов – один из тех, кто находится в тюрьме в таком отдаленном месте Сибири, как Ямал. Он объявил голодовку. Состояние его здоровья не является удовлетворительным. Следует обратить внимание на это, чтобы мир отреагировал на этот бесчеловечный акт и требовать его освобождения", – рассказал Петрас Ауштревичюс.

Смотрите видео флеш-моба в Европарламенте в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

Напомним, ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России сообщили, что после 15 дня голодовки Олег Сенцов согласился на поддерживающую терапию от медиков. По словам его адвоката Дмитрия Динзе, состояние пленника Кремля пока стабильное, правда правозащитник точно не знает, какой комплекс мер украинцу предоставляют.

В чем Россия обвиняет Сенцова?

Олега Сенцова российские силовики задержали в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая режиссер объявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и в оккупированном Крыму.