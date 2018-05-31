В Європарламенті відбулася акція з вимогою звільнити українця Олега Сенцова

Флеш-моб на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській в’язниці, організували у Європарламенті. Учасниками заходу стали європарламентарії, представники Постійного представництва України при РЄ та українці, які працюють в євроустановах у Страсбурзі.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Зазначається, що проведення флеш-мобу в Європарламенті під час сесії у Страсбургу ініціював європейський парламентарій з Литви, голова групи Європейського парламенту "Друзі Європейської України" Петрас Ауштревічюс.

"Наслідком російської анексії в Криму, окупації Донбасу є те, що багато українців були ув'язнені та переправлені до Росії. І ми нараховуємо десятки таких людей. І Олег Сенцов – один з тих, хто знаходиться у в'язниці у такому віддаленому місці Сибіру, як Ямал. Він оголосив голодування. Стан його здоров'я не є задовільним. Слід звернути увагу на це, щоб світ відреагував на цей нелюдський акт та вимагати його звільнення", – розповів Петрас Ауштревічюс.

Дивіться відео флеш-мобу у Європарламенту на підтримку українського режисера Олега Сенцова

Нагадаємо, раніше у Федеральній службі виконання покарань Росії сповістили, що після 15 дня голодування Олег Сенцов зголосився на підтримувальну терапію від медиків. За словами його адвоката Дмитра Дінзе, стан бранця Кремля наразі є стабільним, щоправда правоззахисник достеменно не знає, який комплекс заходів українцю надають.

У чому Росія звинувачує Сенцова? Олега Сенцова російські силовики затримали у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту в Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня режисер оголосив початок безстрокового голодування з вимогою звільнити усіх 64 українських політв’язнів, яких утримують на території РФ та в окупованому Криму.