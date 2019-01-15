21:59
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
      Вєсті.UA
      21:33, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      В франковском вузе нашли гранату, она находилась в опасном состоянии: фото

      33 Читати новину українською
      На территории медуниверситета Франковска обнаружили гранату
      На территории медуниверситета Франковска обнаружили гранату / 24 канал

      15 января на территории Ивано-Франковского национального медицинского университета обнаружили гранату. Пока неизвестно, как боеприпас попал во двор учебного заведения.

      Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

      Читайте также: Еще один взрыв гранаты на Тернопольщине: среди пострадавших – школьники

      15 января в полицию позвонил житель областного центра. Он сообщил, что на улице Целевича на территории кафедры физического лежит предмет, похожий на гранату. Полицейские срочно прибыли на место происшествия и эвакуировали студентов и персонал учебного заведения,
      – говорится в сообщении.

      Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Его немедленно обезвредили: с помощью детонирующего шнура осуществили взрыв.


      Граната во дворе вуза

      После этого полицейские обследовали территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружили.

      Сейчас следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения.


      Граната во дворе вуза

      По данному факту открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Ивано-Франковска Оружие
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      сегодня , 21:03 Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам
      Ірина Поліщук 88
      Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
      сегодня , 20:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
      160
      Росія грається з вогнем
      сегодня , 19:04 Росія грається з вогнем
      Семен Кабакаєв 1541
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 19:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 778
      Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович
      сегодня , 18:01 Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович
      Світлана Попова 524
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 8 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями идет в Украину
      8 февраля 2018 , 09:43
      Курс валют на 13 сентября: доллар и евро подешевели
       13 сентября 2018 , 08:30
      "Я хочу выигрывать каждую е**ную игру!" – Шахтер разозлил немецкого тренера победой в Лиге чемпионов
       28 ноября 2018 , 11:20
      Вихованець Карпат продовжить кар'єру в Прімері – львівський клуб отримав солідні гроші
       14 января , 14:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук