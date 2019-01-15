В франковском вузе нашли гранату, она находилась в опасном состоянии: фото

15 января на территории Ивано-Франковского национального медицинского университета обнаружили гранату. Пока неизвестно, как боеприпас попал во двор учебного заведения.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

Читайте также: Еще один взрыв гранаты на Тернопольщине: среди пострадавших – школьники

15 января в полицию позвонил житель областного центра. Он сообщил, что на улице Целевича на территории кафедры физического лежит предмет, похожий на гранату. Полицейские срочно прибыли на место происшествия и эвакуировали студентов и персонал учебного заведения,

– говорится в сообщении.

Обнаруженный боеприпас находился в чрезвычайно опасном состоянии и мог сработать в любой момент. Его немедленно обезвредили: с помощью детонирующего шнура осуществили взрыв.



Граната во дворе вуза

После этого полицейские обследовали территорию, других взрывоопасных предметов не обнаружили.

Сейчас следователи устанавливают, как граната попала на территорию учебного заведения.



Граната во дворе вуза

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".